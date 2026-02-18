الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دبي العطاء» تحشد لبرنامج وجبات مدرسية صديقة للبيئة في أفريقيا

شراكات مجتمعية تدعم المزارعين وتوفر فرص عمل (وام)
19 فبراير 2026 02:09

دبي (وام)

أطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملتها الرمضانية لجمع التبرعات تحت شعار «أطعم طفلا وابن مطبخاً»، مستثمرة روح عام الأسرة في دولة الإمارات لتوحيد الجهود حول هدف مشترك يتمثل في ضمان ألا يضطر أي طفل إلى التعلم ومعدته خاوية.
وتهدف الحملة إلى دعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة الذي سيبدأ في كينيا تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما يحول العطاء الجماعي إلى غذاء مستدام وفرص واعدة وقدرة أكبر على الصمود للأطفال وأسرهم في مواجهة تحديات الجوع وسوء التغذية.
وتعتمد المبادرة على نموذج متكامل يقوم على إنشاء مطابخ مجتمعية صديقة للبيئة توفر وجبات يومية للطلبة بالشراكة مع مؤسسة فود فور اديوكيشن في كينيا، بما يضمن تغذية مستدامة.
وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»، إن صحة وتغذية الطلبة تمثلان ركناً أساسياً في تعزيز أنظمة التعليم، مؤكداً أن النموذج يبدأ في كينيا وسيتوسع عبر أفريقيا جنوب الصحراء من خلال شراكات مجتمعية تدعم المزارعين، وتوفر فرص عمل، وتعزز الأنظمة الغذائية المحلية.

