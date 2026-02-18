الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«براند دبي» يعلن ختام فعاليات «شتا حتّا»

مليونا زائر استقطبهم المهرجان على امتداد شهر (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:09

دبي (الاتحاد)

أعلن براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ختام فعاليات «شتا حتّا» الذي أُطلق بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، محققاً نجاحاً كبيراً وإقبالاً غير مسبوق من الزوار من داخل الدولة والمنطقة، حيث تضمن المهرجان هذا العام 6 مهرجانات هي: مهرجان «شتانا في حتا»، ومهرجان حتّا للعسل، ومهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان ليالي حتّا الثقافية، ومهرجان حتّا تجمعنا، ومهرجان حتّا وادي هب. 
واستقطب المهرجان على امتداد شهر كامل، نحو 2 مليون زائر على مدار قرابة شهر كامل من الفعاليات التي لاقت إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها. كما حقق المحتوى المنشور حول المهرجان مشاهدات وصلت 2.4 مليار مشاهدة، منها 32 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو المنشورة حول المهرجان.

شركاء النجاح
في هذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي، أهمية المهرجانات والفعاليات الكبرى التي تنظم في منطقة حتا بإشراف اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، وبالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والرامية إلى تعزيز تنافسية المنطقة كوجهة سياحية متميزة، وفتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص ودعم المشاريع المحلية لأهالي المنطقة. وقالت: الإقبال غير المسبوق على فعاليات المهرجان، دليل على نجاح «شتا حتّا» في تحقيق أهدافها في الترويج لهذه المنطقة الغنية بمميزاتها الطبيعية والتاريخية والثقافية، وهذا النجاح يفرض علينا مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود خلال المواسم القادمة لتطوير فعاليات تواكب هذا الإقبال والتفاعل الكبير الذي شهدناه من مختلف فئات المجتمع والزوار.
وأعربت السويدي عن امتنانها للتعاون مع شركاء «شتا حتّا»، الذي كان له الفضل بشكل كبير في نجاح المهرجان والترويج لمنطقة حتا الغنية بعناصر الجذب من تنوّع طبيعي وموروث ثقافي وشواهد تاريخية، لافتة إلى أن تنظيم الفعاليات والمهرجانات نجح بتضافر جميع الجهود. حيث ساهم الحدث في إلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنطقة وتراثها وطبيعتها الخلابة.

بدورها، قالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية للمهرجان: حرصنا على تطوير محتوى الفعاليات، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، بما يعزز مكانة حتّا كوجهة شتوية رائدة تجمع بين الطبيعة والثقافة وروح الابتكار.
وتوازياً مع الإقبال الكبير من الزوار على فعاليات مبادرة «شتا حتا»، شهد المحتوى الإبداعي من فيديوهات وصور وأخبار تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، حيث بلغت نسبة مشاهدة الفيديوهات أكثر من 2.4 مليار مشاهدة، منها 32 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديو فقط، بينما بلغ العدد الإجمالي للأخبار المنشورة حول المبادرة عبر الصحف والتلفزيون و«الإنترنت» أكثر من 1.5 ألف، بنسبة 60 % من داخل الإمارات.

