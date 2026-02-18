الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«دارة آل مكتوم» يعتمد خطة عمل 2026

جانب من الاجتماع برئاسة محمد القرقاوي (وام)
19 فبراير 2026 02:10

دبي (وام)

عقد مجلس إدارة «دارة آل مكتوم» اجتماعه الأول برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومنى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.
واستعرض مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، مستجدات العمل في «دارة آل مكتوم»، التي تهدف إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحكام إمارة دبي والأسرة الحاكمة، وحفظه للأجيال القادمة.
واعتمد مجلس الإدارة خطة العمل لـ «دارة آل مكتوم» لعام 2026، كما ناقش المشاريع الاستراتيجية والبرامج التي تشكل باكورة أعمال الدارة، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء وأولويات فرق العمل.
وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي: إن «دارة آل مكتوم» تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في صون الإرث الوطني وتوثيق التجارب القيادية التي صنعت نموذج دبي في التنمية والازدهار، حيث تمثل الدارة خطوة استراتيجية في مسيرة حفظ تاريخ دبي وإبراز فكر ونهج حكامها في العمل والعطاء والإنجاز المستمر.

دارة آل مكتوم
الإمارات
دبي
مؤسسة دارة آل مكتوم
