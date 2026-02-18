«التعلّم مدى الحياة» يوجّه بإعداد دراسة شاملة لاحتياجات التعليم

عجمان (وام)

وجّه مجلس التعلّم مدى الحياة في إمارة عجمان، بإعداد دراسة شاملة لاحتياجات التعليم في الإمارة، خلال اجتماعه الثاني الذي عُقد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي؛ وذلك بهدف مواءمة التوسع التعليمي مع النمو السكاني ومتطلبات المجتمع، وضبط مسارات التطوير، بما ينسجم مع توجهات الإمارة المستقبلية.

وشدّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي على أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص والتحليل إلى مرحلة البناء المؤسسي المنظّم، بما يرسّخ وضوح الرؤية ويرفع كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة ومؤشرات واقعية.

واستعرض المجلس قراءة تحليلية لواقع التعليم في الإمارة، حيث تضم عجمان 32 مدرسة حكومية تحتضن أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، و48 مدرسة خاصة تستوعب ما يزيد على 94 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى 6 جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ تضم أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، ومدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تضم نحو 1.400 طالب وطالبة.

وأشار المجلس إلى أن اتساع وتنوّع البيئة التعليمية يستدعي تخطيطاً استراتيجياً متكاملاً يوازن بين التوسع وتحسين الجودة، ويعزّز أطر الحوكمة المرتبطة بالتراخيص والاعتماد، بما يحافظ على تنافسية القطاع التعليمي في الإمارة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد ضرورة رفع مستوى أداء المدارس القائمة، واعتماد معايير واضحة وحد أدنى ملزم عند دراسة طلبات إنشاء مدارس جديدة، لضمان أن تمثّل أي إضافة توسعاً نوعياً حقيقياً لا مجرد زيادة عددية.

كما وجّه المجلس بتعزيز حوكمة تراخيص مؤسسات التعليم العالي، حفاظاً على جودة القطاع، وتعزيز ثقة المجتمع به.