خطة متكاملة في «أبوظبي للدفاع المدني» خلال شهر رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، عن تعزيز جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية الميدانية، وضمان سرعة وكفاءة الاستجابة لمختلف البلاغات والحالات الطارئة، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ويحافظ على سلامة المجتمع.

ونفذت الهيئة، ضمن حملة «رمضان آمن»، جولات تفتيشية على الخيام والمرافق الرمضانية، للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية من المخاطر، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعوية ميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف نشر ثقافة السلامة بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال الشهر الكريم.