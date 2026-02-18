«نقل عجمان» تكرّم الفائزين في فئات «جائزة الدانة الداخلية»

عجمان (وام)

كرّمت هيئة النقل - عجمان، الموظفين الفائزين بالمركز الأول ضمن فئات «جائزة الدانة الداخلية للموظف المتميز 2025»، تقديراً لتميزهم المهني وإنجازاتهم النوعية التي عكست أعلى معايير الأداء والالتزام والاحترافية.

وجاء التكريم بعد استكمال عمليات تقييم دقيقة وفق معايير داخلية معتمدة ركزت على جودة الإنجاز، وتحقيق الأثر المؤسسي، وروح المبادرة، والابتكار، والالتزام بقيم الهيئة وتوجهاتها الاستراتيجية، بما يضمن ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتعزيز ثقافة التنافس الإيجابي داخل بيئة العمل.

وشملت فئات الجائزة: فئة الموظف الإشرافي، وفئة الموظف التنفيذي، وفئة الموظف التخصصي، وفئة الموظف الميداني، وفئة الموظف المبتكر، وفئة موظف إسعاد المتعاملين. وأكد اللواء محمد عبدالله بن علوان النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، أن «جائزة الدانة الداخلية» تعزز التنافس الإيجابي بين الموظفين.

وفي ختام الحفل، قام اللواء النعيمي بتكريم الفائزين وتسليمهم شهادات التقدير.