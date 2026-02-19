الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
19 فبراير 2026 10:02

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أدنى درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس»: «أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 9.5 درجة مئوية على دمثة (العين) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات».

 

أخبار ذات صلة
فرنسا تسجّل هطولاً قياسياً للأمطار المتواصلة منذ 35 يوماً
«الوطني للأرصاد»: طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الأرصاد
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©