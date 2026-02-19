الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

19 فبراير 2026 10:09

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتّصلة بتعزيز مسارات التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبحث سموه ومعالي إيفيت كوبر عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وسُبل تلبية تطلعات شعوبها في تحقيق السلام والأمن والاستقرار المستدام.

 

 

 

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
