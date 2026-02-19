الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة خليفة تنضم إلى "مجلس التعليم الرقمي" العالمي

جامعة خليفة تنضم إلى "مجلس التعليم الرقمي" العالمي
19 فبراير 2026 12:21

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن انضمامها لعضوية "مجلس التعليم الرقمي"، وهو مجتمع عالمي من المؤسسات المتخصصة بتعزيز الابتكار المستدام وتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي وتطوير القوى العاملة.

 

وستحظى جامعة خليفة، كعضو في "مجلس التعليم الرقمي"، بميزة الوصول إلى موارد حصرية وفرص تعاونية، وهو ما يمكنها من التواصل مع المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصين في التعليم الرقمي.

 

ويجمع مجلس التعليم الرقمي، الذي أطلقته شركة "سوبر تشارجر فينتشرز" التي تعد أكبر مسرع للتكنولوجيا التعليمية في العالم، المؤسسات الرائدة وقادة القطاع الصناعي والخبراء لتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد المبتكرة وتشجيع تبادل المعرفة ودعم الابتكار في قطاع التعليم.

 

أخبار ذات صلة
جامعة خليفة تطلق 20 برنامج دكتوراه وماجستير لمواكبة احتياجات سوق العمل
جامعة خليفة تسجّل ارتفاعاً في البحوث العلمية ذات الأثر الدولي

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي بجامعة خليفة، إن انضمام الجامعة إلى "مجلس التعليم رقمي" يعكس التزامها المتواصل بالابتكار والتعاون والاعتماد المسؤول على التكنولوجيات الناشئة، حيث تساهم التكنولوجيات، كالذكاء الاصطناعي، في دعم إسهامها في أجندة الابتكار بالدولة، والتي تشمل الهندسة المتطورة والتسويق التجاري للبحوث والدراسات العليا.

 

وأضاف أن هذه العضوية تسهم في دعم أولويات جامعة خليفة الإستراتيجية فيما يتعلق بالتميز التعليمي والابتكار والمشاركة العالمية، وتتيح فرصة الوصول إلى البحوث الدولية والمبادرات الرائدة ومجموعات العمل التعاوني التي تعزز القدرات المؤسسية في التعليم الرقمي وضمان الجودة وتطوير إمكانيات أعضاء الهيئات الأكاديمية.

 

وتجسد هذه العضوية حرص جامعة خليفة على دفع عجلة التقدم في التعليم المسؤول مستقبلًا وإعداد خريجين قادرين على مواجهة عالم يعتمد بشكل متزايد على الرقمنة والمعرفة.

المصدر: وام
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©