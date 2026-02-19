الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حميد بن راشد يوجّه بإطلاق جسر جوي لإغاثة غزة تزامناً مع شهر رمضان

حميد بن راشد يوجّه بإطلاق جسر جوي لإغاثة غزة تزامناً مع شهر رمضان
19 فبراير 2026 12:52

وجّه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بإطلاق جسر جوي إنساني لإغاثة قطاع غزة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل الظروف الراهنة.

وسيتم تخصيص الجسر لنقل مساعدات إغاثية متنوعة تشمل طروداً غذائية ومواد صحية ومستلزمات للأطفال والنساء، إلى جانب الاحتياجات الأساسية العاجلة، بما يُسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية خلال الشهر الفضيل.

ويأتي إطلاق الجسر الجوي بمشاركة عدد من الجهات الخيرية في إمارة عجمان، وهي مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، والهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الإحسان الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، حيث ستتولى تجهيز المساعدات وتنسيق عمليات الشحن والإيصال، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن هذه المبادرة تنطلق من النهج الإنساني الثابت لدولة الإمارات في نصرة المتضررين ومدّ يد العون في أوقات الشدة، مشيراً إلى أن دعم غزة واجب أخوي وإنساني يعكس القيم الأصيلة التي قامت عليها الدولة.

وقال سموه إن الوقوف إلى جانب أهل غزة مسؤولية نؤديها إيماناً بواجبنا الإنساني، وحرصاً على تخفيف معاناة الأسر المتضررة، لا سيما في شهر تتجلى فيه معاني الرحمة والتكافل.

وأضاف سموه أن إمارة عجمان، بمؤسساتها الخيرية، ستواصل أداء دورها الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية الدعم وكفاءته، مؤكداً أن دولة الإمارات ستظل في طليعة الدول الداعمة للجهود الإنسانية إقليمياً ودولياً.

المصدر: وام
رمضان
غزة
حميد بن راشد النعيمي
