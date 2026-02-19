الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يحضر الجلسة الافتتاحية لـ«قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في نيودلهي

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يحضر الجلسة الافتتاحية لـ«قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في نيودلهي
19 فبراير 2026 13:55

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الجلسة الافتتاحية لـ«قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» التي ترأسها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بحضور عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبار المسؤولين وصنّاع القرار والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات التكنولوجية العالمية. وركّزت الجلسة الافتتاحية للقمة على تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مسارات التنمية المستدامة ورفع مستوى منظومة الابتكار الاقتصادي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى مناقشة الأولويات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الذكاء الاصطناعي، وبحث فرص تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للدفع بعجلة الذكاء الاصطناعي نحو خدمة الاقتصادات الناشئة وضمان الارتقاء بجودة حياة المجتمعات حول العالم. وشهدت الجلسة القيادية للقمة بحث سُبل دعم بناء شراكات دولية لتعزيز التعاون العالمي بين دول الشمال والجنوب في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطوير أطر عمل لدمج منظومة الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الاستراتيجية بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية. وعلى هامش أعمال الجلسة الافتتاحية، عقد مجلس الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI) اجتماعاً شاركت فيه 58 من الدول الأعضاء لبحث التقدم الذي حققته المبادرات الدولية ذات الصلة بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنسيق الأولويات المشتركة، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتطوير سياسات مسؤولة في أبحاث وعلوم الذكاء الاصطناعي. كما اعتمد الاجتماع «بيان القادة» الذي يُحدد خريطة طريق مشتركة لتعزيز مبادئ الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي وتطوير آليات التعاون الدولي وفقاً لتوصيات الإعلان المشترك لقمة باريس للذكاء الاصطناعي (11 فبراير 2025) التي تُحدد مبادئ حوكمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتكافؤ فرص توظيف حلولها وتطبيقاتها للجميع. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي» في إطار التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى تسخير الحلول التكنولوجية لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة وخدمة قضايا الاستدامة العالمية من خلال الإسهام في تطوير أطر حوكمة عالمية مسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تعكس مشاركة دولة الإمارات دورها في تعزيز التعاون الدولي لتسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم تطوير نماذج اقتصادية مستقبلية قائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

أخبار ذات صلة
عمر العلماء: رئاسة الإمارات المشتركة لقمة «الذكاء الاصطناعي» المقبلة تعزز التعاون الدولي في التكنولوجيا
رصد «الهلال» بـ«الذكاء الاصطناعي»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الذكاء الاصطناعي
نيودلهي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©