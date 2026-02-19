الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي.. ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان آفاق تعزيز التعاون

ولي عهد أبوظبي والرئيس الفرنسي يبحثان آفاق تعزيز التعاون
19 فبراير 2026 16:25

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، على هامش انعقاد أعمال قمة تأثير الذكاء الاصطناعي، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وجرى خلال اللقاء بحث مسارات التعاون الإماراتي - الفرنسي، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا، واستعراض سُبل تطويرها لمواكبة تطلعات البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في القطاع التكنولوجي، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إلى جانب دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية بما يعزز تنافسية القطاعات الحيوية.

وأكّد اللقاء على أهمية توظيف الشراكات الدولية في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز منظومات البحث والتطوير والابتكار، للإسهام في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تسخير التقنيات المتقدمة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

المصدر: وام
إيمانويل ماكرون
خالد بن محمد بن زايد
ماكرون
الذكاء الاصطناعي
الهند
نيودلهي
