على هامش قمة تأثير الذكاء الاصطناعي.. ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس جمهورية سريلانكا

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش أعمال «قمة تأثير الذكاء الاصطناعي»، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز العلاقات في عدد من القطاعات التنموية والاقتصادية، وبحث فرص توسيع آفاق الشراكة الإماراتية-السريلانكية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكَّد اللقاء على أهمية مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في مختلف الجوانب الاستثمارية والتجارية والسياحية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية ويسهم في دفع عجلة التعاون في القطاعات الحيوية التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين.