علوم الدار

الطقس صحو نهارا رطب ليلا غداً

أبوظبي
19 فبراير 2026 20:13

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 14:51 والمد الثاني عند 03:36، والجزرالأول عند الساعة 08:43 والجزر الثاني عند الساعة 15:21.
بحر عمان خفيف الموج كذلك. وسيحدث المد الأول عند الساعه 11:49 والمد الثاني عند الساعة 23:45، والجزر الأول عند الساعة 17:29 والمد الثاني عند الساعة 06:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                        30 18 90 25

دبي                             29 17 85 25

الشارقة                        30 17 80 25

عجمان                        28 17 80 30

أم القيوين                     28 18 85 35

المصدر: وام
