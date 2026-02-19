شرطة دبي تفوز بجائزة «انترسك 2026»

دبي (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً دولياً جديداً بفوز مشروع «إدارة بلاغات فقدان جواز السفر باستخدام تقنية البلوك تشين»، بجائزة «انترسك 2026»، «Intersec Awards 2026»، عن فئة أفضل مشروع أمني، وذلك في إنجاز يعكس ريادتها في تبني الحلول التقنية المتقدمة وتعزيز منظومة الأمن الرقمي. وتُعد جوائز «انترسك 2026»، من أبرز الجوائز المرموقة في مجال الأمن والحماية، وتُمنح سنوياً لأبرز المشاريع والابتكارات التي تحقق تأثيراً ملحوظاً في تعزيز الأمن والسلامة، وتشمل فئات متعددة في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والحلول الذكية.

وتستقطب الجائزة أفضل المبادرات من الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعل الفوز بها إنجازاً ذا قيمة عالية في المنطقة.

ويُعد مشروع إدارة بلاغات فقدان جواز السفر تطبيقاً مبتكراً لتقنية البلوك تشين في المجال الأمني، حيث يضمن أمان البيانات، وموثوقيتها، إضافة إلى تسريع عملية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية محلياً، بما يسهم في حماية الهوية والحد من جرائم التزوير.

وأكّد اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن هذا الفوز يُجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أحدث التقنيات المستقبلية في العمل الأمني، وقال: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة للاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة، من ضمنها تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير خدمات أمنية ذكية».

وأضاف اللواء الرزوقي قائلاً: إن مشروع إدارة بلاغات فقدان جواز السفر يعكس تكامل الابتكار مع العمل الشرطي، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتقليل الوقت والجهد، ورفع مستوى الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي والتميز المؤسسي.