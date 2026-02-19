الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تفوز بجائزة «انترسك 2026»

خلال تسلم الجائزة (من المصدر)
20 فبراير 2026 02:36

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازاً دولياً جديداً بفوز مشروع «إدارة بلاغات فقدان جواز السفر باستخدام تقنية البلوك تشين»، بجائزة «انترسك 2026»، «Intersec Awards 2026»، عن فئة أفضل مشروع أمني، وذلك في إنجاز يعكس ريادتها في تبني الحلول التقنية المتقدمة وتعزيز منظومة الأمن الرقمي. وتُعد جوائز «انترسك 2026»، من أبرز الجوائز المرموقة في مجال الأمن والحماية، وتُمنح سنوياً لأبرز المشاريع والابتكارات التي تحقق تأثيراً ملحوظاً في تعزيز الأمن والسلامة، وتشمل فئات متعددة في مجالات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر، والحلول الذكية.
وتستقطب الجائزة أفضل المبادرات من الشرق الأوسط وأفريقيا، ما يجعل الفوز بها إنجازاً ذا قيمة عالية في المنطقة.
ويُعد مشروع إدارة بلاغات فقدان جواز السفر تطبيقاً مبتكراً لتقنية البلوك تشين في المجال الأمني، حيث يضمن أمان البيانات، وموثوقيتها، إضافة إلى تسريع عملية تبادل المعلومات بين الجهات المعنية محلياً، بما يسهم في حماية الهوية والحد من جرائم التزوير.
وأكّد اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن هذا الفوز يُجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أحدث التقنيات المستقبلية في العمل الأمني، وقال: «يمثل هذا الإنجاز ثمرة للاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة، من ضمنها تقنية البلوك تشين، بهدف تطوير خدمات أمنية ذكية».
وأضاف اللواء الرزوقي قائلاً: إن مشروع إدارة بلاغات فقدان جواز السفر يعكس تكامل الابتكار مع العمل الشرطي، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتقليل الوقت والجهد، ورفع مستوى الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي والتميز المؤسسي.

انترسك
شرطة دبي
دبي
الإمارات
البلوك تشين
خالد الرزوقي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©