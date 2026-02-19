أحمد سيف المهيري: قيادتنا الرشيدة تدعم منظومة العمل الشرطي والأمني

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي 19 جائزة ضمن جائزة وزير الداخلية للتميُّز في دورتها الـ7 لعام 2026، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وتوّجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة الجهة الرائدة، بعد فوزها بعدد خمسة من معايير الجهة الرائدة شملت: معيار تحسين جودة الحياة، ومعيار الخدمات الاستباقية، ومعيار التمكين الذكي، ومعيار البيانات والمعرفة، ومعيار الشراكة والتكامل، بما يعكس تكامل منظومتها المؤسسية وريادتها في تبني أفضل الممارسات التطويرية، كما حققت إنجازات متقدمة ضمن الفئات المؤسسية بحصولها على جائزة أفضل جهة في المجال الأمني، وأفضل جهة في تصفير البيروقراطية، وأفضل مركز شرطة شامل - التصنيف الفضي لثلاثة مراكز شرطية هي الخالدية والشعبية والمدينة، إلى جانب فوزها بجائزة أفضل جهة في الاستعداد والجاهزية، وأفضل جهة في التميز الرياضي، وأفضل جهة في التفتيش الأمني K9، وأفضل ممارسة شرطية، وجائزة الفكرة الابتكارية عن «منظومة السائق الخطر»، وعلى صعيد الفئات الوظيفية، نال منتسبوها جوائز الضباط فئة التخصّصي، وجائزة الضباط فئة الميداني، وجائزة أصحاب الهمم، إضافة إلى جائزة الفكرة الابتكارية، في إنجاز يعكس كفاءة الكوادر الشرطية وتميُّزها في مختلف مجالات العمل الأمني والمؤسسي.

وأكّد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن هذا الإنجاز يعكس الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لمنظومة العمل الشرطي والأمني، وحرصها المستمر على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والابتكار في مختلف مجالات العمل.

وأوضح معاليه أن فوز شرطة أبوظبي بـ19 جائزة في الدورة السابعة لجائزة وزير الداخلية للتميُّز يُجسّد التزامها الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية.