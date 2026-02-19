«بلدية أبوظبي» توعي مرتادي شاطئ الكورنيش وطلبة المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية لمرتادي شاطئ كورنيش أبوظبي وطلبة المدارس حول أهمية «إعادة التدوير» ودورها في الحفاظ على البيئة والمظهر العام، بهدف تشجيع أفراد المتجمع على تبني ثقافة إعادة التدوير، وتسليط الضوء على الممارسات المستدامة في الشواطئ، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وجودة الحياة.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف الفئات العمرية، حيث شملت تقديم نبذة تعريفية حول أهمية إعادة التدوير والاستدامة، والتعريف بتطبيقات الاستدامة المتبعة في الشواطئ، بجانب تنظيم ورش عمل تفاعلية، من بينها ورشة طلاء الإطارات المستعملة وتحويلها إلى كراسي للجلوس، وورشة زراعة الزهور باستخدام عبوات المياه المستعملة، في خطوة تعكس كيفية إعادة توظيف المواد بطريقة إبداعية وصديقة للبيئة.

كما تم خلال الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون شركة تورنيدو توتال لاندسكيب، تقديم هدايا للطلبة المشاركين، وذلك ضمن أجواء تفاعلية مشجعة، عززت من مشاركة الأطفال وتحفيزهم على تبني السلوكيات البيئية الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على المظهر العام.

تأتي هذه الفعالية تأكيداً على حرص بلدية مدينة أبوظبي على ترسيخ ثقافة الاستدامة ومفاهيم المسؤولية البيئية والحفاظ على المظهر العام لدى أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني ممارسات يومية تسهم في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.