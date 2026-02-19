6 ملايين درهم لتمويل مشاريع ترتقي بجودة حياة الأفراد بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، عن توقيع اتفاقية مع الواحة كابيتال، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف دعم وتنفيذ مجموعة من المشاريع الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم الواحة كابيتال وفقاً لهذه الاتفاقية بتقديم مساهمة بمبلغ 6 ملايين درهم إلى هيئة معاً لتمويل مشاريع مهمة ترتقي بجودة حياة الأفراد في أبوظبي.

وتم توقيع الاتفاقية من قِبل المهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومحمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التزام الطرفين بدعم الأولويات الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية. وتشمل المشاريع ذات الأولوية قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والرفاهية والعمل الإنساني والبيئة.

وقال المهندس عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «نسعى إلى استثمار المساهمة السخية التي تقدمها الواحة كابيتال لتمكين شركائنا من قيادة وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية، تسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية على مستوى الإمارة».

وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال: «تجسد شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً توجه الواحة كابيتال نحو مواءمة استثماراتها مع أولويات التنمية الاجتماعية في أبوظبي وترسيخ أثر مجتمعي مستدام. فنحن ننظر إلى القيمة بعين شمولية تتجاوز المؤشرات المالية. ويتيح لنا هذا التعاون الإسهام في مبادرات تدعم استقرار المجتمع وتدفع مسارات التنمية الإيجابية في الإمارة».

وتأتي هذه الشراكة بمثابة تأكيد على التزام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتعزيز الترابط المجتمعي، حيث شهدت إطلاق أولى مبادراتها المتمثلة في برنامج تطوعي لتوزيع صناديق مير الغذائية، التي تحتوي على مستلزمات أساسية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.