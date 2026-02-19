الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 ملايين درهم لتمويل مشاريع ترتقي بجودة حياة الأفراد بأبوظبي

الحضور خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
20 فبراير 2026 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات المجتمعية، عن توقيع اتفاقية مع الواحة كابيتال، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والمُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف دعم وتنفيذ مجموعة من المشاريع الاجتماعية في الإمارة، وتلتزم الواحة كابيتال وفقاً لهذه الاتفاقية بتقديم مساهمة بمبلغ 6 ملايين درهم إلى هيئة معاً لتمويل مشاريع مهمة ترتقي بجودة حياة الأفراد في أبوظبي.
وتم توقيع الاتفاقية من قِبل المهندس عبدالله حميد العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومحمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال. ويأتي هذا الاتفاق في إطار التزام الطرفين بدعم الأولويات الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية. وتشمل المشاريع ذات الأولوية قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والرفاهية والعمل الإنساني والبيئة.
وقال المهندس عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «نسعى إلى استثمار المساهمة السخية التي تقدمها الواحة كابيتال لتمكين شركائنا من قيادة وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية، تسهم في معالجة الأولويات الاجتماعية على مستوى الإمارة».
وقال محمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال: «تجسد شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية -معاً توجه الواحة كابيتال نحو مواءمة استثماراتها مع أولويات التنمية الاجتماعية في أبوظبي وترسيخ أثر مجتمعي مستدام. فنحن ننظر إلى القيمة بعين شمولية تتجاوز المؤشرات المالية. ويتيح لنا هذا التعاون الإسهام في مبادرات تدعم استقرار المجتمع وتدفع مسارات التنمية الإيجابية في الإمارة».
وتأتي هذه الشراكة بمثابة تأكيد على التزام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بتعزيز الترابط المجتمعي، حيث شهدت إطلاق أولى مبادراتها المتمثلة في برنامج تطوعي لتوزيع صناديق مير الغذائية، التي تحتوي على مستلزمات أساسية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

هيئة المساهمات المجتمعية
أبوظبي
الإمارات
المساهمات المجتمعية
هيئة معاً للمساهمات المجتمعية
هيئة معاً
عبدالله العامري
الواحة كابيتال
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©