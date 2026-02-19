«الإمارات الصحية» تنجز مشاريع تطويرية شاملة وتوسعات استراتيجية بأم القيوين

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة نفذت مشاريع تطويرية شاملة وتوسعات استراتيجية، عززت منظومة رعاية صحية متكاملة في إمارة أم القيوين، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم صحة المجتمع ويرسخ نموذجاً صحياً متقدماً يتمحور حول الإنسان والأسرة، ويواكب التوجهات الوطنية نحو تعزيز جودة الحياة والاستدامة الصحية.

وأكد السركال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين توفر منظومة خدمات صحية متكاملة موزعة على أكثر من 40 تخصصاً طبياً، لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المنشآت استقبلت خلال عام 2025 أكثر من 277 ألف زيارة، بالتوازي مع تحقيق نسبة رضا متعاملين بلغت %95، ما يعكس كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها العالية.

وأشار إلى أن مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة في أم القيوين شهدت أعمال صيانة وتطوير شاملة، بهدف توفير بيئة علاجية حديثة ومريحة للمتعاملين، حيث عززت المؤسسة الخدمات المقدمة في هذه المراكز لتشمل نحو 18 خدمة صحية، بنسبة نمو بلغت 30% مقارنة بعام 2022، في مؤشر يعكس التوسع المستمر في نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المجتمع.

وكشف أن المؤسسة، قررت البدء بتنفيذ خدمات «اطمئنان» في مراكز أم القيوين خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يدعم استمرارية الرعاية الصحية ويرتقي بجودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمتعاملين.



منظومة متكاملة

لفت الدكتور السركال إلى توفير المؤسسة أيضاً منظومة شاملة لخدمات صحة الأسرة تشمل فحوصات ما قبل الزواج، بما في ذلك الفحص الجيني، وخدمات الصحة الإنجابية، ومتابعة الحمل ورعاية ما بعد الولادة، والفحوصات التشخيصية للكشف المبكر عن التشوهات الجنينية، إضافة إلى خدمات الدعم النفسي والتغذية وبرامج التطعيم الوقائي للأطفال.

كما تشمل هذه المنظومة خدمات صحة اليافعين والرعاية الصحية المنزلية لكبار المواطنين، والتي تتضمن الاستشارات الطبية والتغذية العلاجية وتوصيل الأدوية وتقديم التطعيمات، بما يعزز جودة الحياة ويدعم صحة الأسرة والمجتمع.

وبين أن مركز الصحة العامة في أم القيوين، يقدم نموذجاً متقدماً في الوقاية وتعزيز الصحة المجتمعية، من خلال توفير أكثر من 14 خدمة يستفيد منها أكثر من 30 ألف متعامل سنوياً، تشمل مكافحة الأمراض المعدية وفحوصات اللياقة الصحية وإصدار شهادات المواليد والوفيات وتقديم التطعيمات.

وأظهرت البيانات، استفاده أكثر من 18 ألف متعامل من برامج التوعية الصحية التي قدمها المركز حتى الآن والتي تهدف إلى تعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية، إلى جانب تحقيق نسبة تغطية تطعيمات تجاوزت 90%، مقارنة بالمستهدف العالمي البالغ 80%، ضمن برامج الصحة المدرسية، وإجراء الفحوصات المبكرة لأكثر من 13 ألف طالب وطالبة في 19 مدرسة حكومية وخاصة ضمن مشروع «المدارس المعززة للصحة»، بما يدعم نهج الوقاية الاستباقية ويحسن المؤشرات الصحية للمجتمع.

وتعمل المؤسسة ضمن خطتها المستقبلية على تنفيذ برامج صيانة وتحديث مستمرة لمرافق المركز وأنظمته التشغيلية، بما يضمن استدامة جاهزية خدمات الصحة العامة، وتعزيز كفاءة تقديم البرامج الوقائية، ومواكبة التوسع في المبادرات الصحية المجتمعية. وللاطلاع على مخرجات هذه المشاريع التطويرية ونتائجها على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين، قام الدكتور السركال، بزيارة إلى منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين، رافقه خلالها عدد من القيادات الصحية في المؤسسة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

كما أشار إلى أن جميع منشآت المؤسسة في إمارة أم القيوين حاصلة على الاعتماد الدولي من اللجنة الدولية المشتركة بنسبة 100%.



تطوير شامل

نفذت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حزمة متكاملة من مشاريع الصيانة والتطوير الشامل في مستشفى أم القيوين، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة الخدمات الصحية ورفع جاهزية المنشآت لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. شملت المشاريع إعادة هيكلة قسم الطوارئ وتجهيزه بأحدث التقنيات الطبية، وصيانة وتوسعة قسم العناية المركزة مع زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة تقارب 83%، وإضافة خدمة غسيل الكلى للحالات الحرجة، بما يعزز قدرة المستشفى على التعامل مع الحالات المعقدة بكفاءة عالية.

كما تضمنت أعمال التطوير تحديث قسم غسيل الكلى ونقله إلى موقع بديل ورفع طاقته الاستيعابية بنسبة 40%، إلى جانب إعادة هيكلة قسم العمليات وفق المعايير العالمية، وتطوير قسم النساء والولادة بما يعزز خصوصية المرضى ويحسن بيئة الرعاية الصحية، مع استمرار تنفيذ مراحل إضافية لتطوير أقسام الجراحة والباطنية، بما يضمن استدامة الخدمات الصحية وجودتها. وتواصل المؤسسة تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتطوير وتحسين البنية التحتية الصحية في إمارة أم القيوين، والتي تشمل توسعة مركز السلمة الحالي، وإحلال مركز الخزان الصحي، وإنشاء مركز رعاية صحية نموذجي وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز استدامة الخدمات الصحية ويرسخ منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع.



معايير عالمية

يقدم مركز أم القيوين التخصصي لخدمات الأسنان، الحاصل على الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، خدمات تخصصية متقدمة عبر 14 عيادة مجهزة بأحدث تقنيات التشخيص والعلاج، حيث استفاد من خدماته أكثر من 22 ألف متعامل خلال عام 2025، إلى جانب تقديم خدمات مبتكرة تشمل عيادة صحة الفم وخدمات الأسنان المتنقلة والزيارات المنزلية. وتعمل المؤسسة على تنفيذ برامج صيانة وتحديث دورية للبنية التحتية والتجهيزات الطبية في المركز، بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية.

وقامت المؤسسة بتحديث جميع الأجهزة التشخيصية وتحويلها إلى أنظمة رقمية متكاملة، مع تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن أمراض الرئة والصدر والكسور وهشاشة العظام، وتنفيذ أكثر من 47 ألف فحص لأمراض الرئة بدقة تصل إلى 99%، ما يسهم في تعزيز التشخيص المبكر وتحسين النتائج الصحية للمرضى.