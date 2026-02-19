الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تريندز» يشارك في إطلاق «مكتب المرأة في البحث العلمي» بجامعة الشارقة

خلال التكريم (من المصدر)
20 فبراير 2026 02:36

أبوظبي (الاتحاد)

شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعالية إطلاق «مكتب المرأة في البحث العلمي» في جامعة الشارقة، والذي يأتي بعد النجاح اللافت والأثر الكبير، الذي حققه منتدى المرأة في البحث العلمي عبر خمس دورات متتالية على المستويين الإقليمي والعالمي. 
ويأتي إطلاق المكتب كخطوة استراتيجية جديدة لجامعة الشارقة، تستكمل من خلالها جهودها في تمكين الباحثات.
وألقت أبرار العلي، الباحثة، ومديرة إدارة الباروميتر العالمي، كلمة «تريندز» في الحفل، بالإنابة عن الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حيث قالت فيها: إن هذا الحدث المهم، الذي يمثّل خطوة استراتيجية رائدة، تتمثّل في إطلاق مكتب المرأة في البحث العلمي بجامعة الشارقة، يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها منتديات المرأة في البحث العلمي في دوراتها السابقة. وبيّنت أن «تريندز» ينظر إلى إطلاق مكتب المرأة في البحث العلمي باعتباره فرصة مهمة لتطوير برامج مشتركة ومبادرات بحثية نوعية مع جامعة الشارقة، تسهم في تعزيز التمكين العلمي والمهني للمرأة.
وفي ختام الحفل، تم تكريم مركز تريندز، تقديراً لجهوده في دعم البحث العلمي الهادف والرصين.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
البحث العلمي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
تمكين المرأة
