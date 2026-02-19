الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الفلك الدولي" يطور تقنيات ذكاء اصطناعي لرصد هلال الشهر

هلال الشهر
19 فبراير 2026 23:05

قدّم مركز الفلك الدولي، دراسة بحثية حديثة تناولت إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد هلال الشهر القمري من خلال الصور الفلكية، بالتعاون مع باحثين من جامعات ماليزية ودائرة الشؤون الإسلامية الماليزية.

وهدفت الدراسة إلى تطوير نموذج يعتمد على خوارزميات التعلم العميق، لتحديد موقع هلال الشهر الجديد بدقة أعلى، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها الرصد البصري التقليدي.

وأشارت الدراسة إلى أن الرؤية العادية للهلال تتأثر بعوامل متعددة، مثل الظروف الجوية، ووجود الغيوم، وشدة الإضاءة، وضعف التباين البصري، مما قد يصعّب رصد الهلال حتى مع تحقق الشروط الفلكية.

أخبار ذات صلة
عمر العلماء: رئاسة الإمارات المشتركة لقمة «الذكاء الاصطناعي» المقبلة تعزز التعاون الدولي في التكنولوجيا
رصد «الهلال» بـ«الذكاء الاصطناعي»

واعتمد الباحثون منهجية النمذجة الأولية "Prototyping" في تطوير النظام، مع بناء قاعدة بيانات تضم 200 صورة للهلال مأخوذة من ثلاثة مصادر رئيسية: المشروع الإسلامي لرصد الأهلة "ICOP" التابع لمركز الفلك الدولي، ومرصد كلية السلطان زين العابدين الدينية "KUSZA" في ماليزيا، ودائرة مفتي ولاية ترنغانو في ماليزيا.

وأكدت الدراسة أن استخدام الذكاء الاصطناعي في رصد الهلال يمكن أن يكون أداة مساندة فعّالة، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها على المراقب البشري رؤية الهلال.

المصدر: وام
مركز الفلك الدولي
الذكاء الاصطناعي
الهلال
رؤية الهلال
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©