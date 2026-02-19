الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فقرة مدفع إفطار شرطة دبي تدعم حملة «حد الحياة» الرمضانية

عبدالله المري
20 فبراير 2026 02:37

دبي (الاتحاد)

يحتفي مدفع الإفطار، الذي تنظمه شرطة دبي سنوياً، طيلة أيام شهر رمضان الكريم، بكبار المساهمين في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.
وتكرّم فقرة مدفع الإفطار، وبصورة يومية، أحد المساهمين في الحملة بمليون درهم أو أكثر، عبر إبراز اسمه خلال البث المباشر للفقرة التي تذاع عبر تلفزيون دبي وسما دبي، وذلك بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على المساهمة في حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.
ويمثل احتفاء مدفع الإفطار بالمساهمين في الحملة، أهمية خاصة، حيث يرتبط المدفع بروحانيات الشهر الفضيل والموروثات التاريخية، وتترقب الأسر موعد انطلاق صوت المدفع، الأمر الذي يشجع على اتباع النماذج الملهمة التي تحتفي بها فقرة مدفع الإفطار.
وأكّد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تعبر عن رسوخ ثقافة العطاء في دولة الإمارات، وسعيها الدائم إلى حشد الجهود من أجل مد يد العون إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، وتمكين ملايين الأطفال في تلك المجتمعات من الحصول على الغذاء بشكل مستدام، وحمايتهم من مخاطر الجوع. وقال معاليه: «تحمل هذه الحملة الرمضانية المباركة رسائل إنسانية عميقة، تجسد رؤى قيادتنا الرشيدة في مساعدة الفئات الأقل حظاً، ونفخر في شرطة دبي بدعم هذه الحملة لتحقيق مستهدفاتها، وإبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات، وهو ما يمثل تجسيداً لالتزام شرطة دبي الدائم بمساندة كل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات، وامتداداً لدورها في تسليط الضوء على جهود أصحاب الأيادي البيضاء في مجتمعنا».
وتركز حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً بشكل خاص، على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً.

