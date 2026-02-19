مواعيد مرنة في أسواق الجبيل بالشارقة والذيد وكلباء خلال رمضان

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت أسواق الجبيل في مدينة الشارقة، الذيد، وكلباء، مواعيد العمل الخاصة بها خلال شهر رمضان المبارك، مع استعداداتها المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات لزوارها، وتوفير تجربة تسوق مريحة وفريدة من نوعها، تلبي احتياجات جميع الزوار تحت سقف واحد.

وتواصل أسواق الجبيل التزامها بتوفير بيئة تسوق متكاملة وعصرية، حيث ستعمل الأسواق على مدار أيام الشهر المبارك وفق مواعيد مرنة، لتلبية احتياجات الزوار بأنواعهم كافة، وتوفير ما يناسب مختلف الأذواق، هذا إلى جانب تقديم خدمات متنوعة من المنتجات الطازجة والمستوردة ذات الجودة العالية، لضمان تجربة تسوق مميزة ومريحة خلال الشهر الفضيل.

وأكّد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق الشارقة، أن سوق الجبيل في الشارقة سيكون جاهزاً لاستقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع.