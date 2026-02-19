الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مواعيد مرنة في أسواق الجبيل بالشارقة والذيد وكلباء خلال رمضان

جانب من السوق (من المصدر)
20 فبراير 2026 02:38

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
«الشرق الرمضانية 18».. «النسور» و«المتعة» يدشنان الانطلاقة القوية

أعلنت أسواق الجبيل في مدينة الشارقة، الذيد، وكلباء، مواعيد العمل الخاصة بها خلال شهر رمضان المبارك، مع استعداداتها المتكاملة لتقديم أفضل الخدمات لزوارها، وتوفير تجربة تسوق مريحة وفريدة من نوعها، تلبي احتياجات جميع الزوار تحت سقف واحد.
وتواصل أسواق الجبيل التزامها بتوفير بيئة تسوق متكاملة وعصرية، حيث ستعمل الأسواق على مدار أيام الشهر المبارك وفق مواعيد مرنة، لتلبية احتياجات الزوار بأنواعهم كافة، وتوفير ما يناسب مختلف الأذواق، هذا إلى جانب تقديم خدمات متنوعة من المنتجات الطازجة والمستوردة ذات الجودة العالية، لضمان تجربة تسوق مميزة ومريحة خلال الشهر الفضيل.
وأكّد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق الشارقة، أن سوق الجبيل في الشارقة سيكون جاهزاً لاستقبال الزوار طيلة أيام الأسبوع.

الإمارات
سوق الجبيل
الشارقة
شهر رمضان
شهر رمضان المبارك
رمضان
عبدالله الشامسي
الذيد
كلباء
مواعيد العمل
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©