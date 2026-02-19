الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الظفرة تطرح سلعاً رمضانية مخفضة عبر 13 منفذاً و«تم»

بلدية الظفرة تطرح سلعاً رمضانية مخفضة عبر 13 منفذاً و«تم»
20 فبراير 2026 02:38

منطقة الظفرة (وام)

عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

وفرت بلدية منطقة الظفرة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، وتزامناً مع «عام الأسرة»، 823 سلعة غذائية مدعمة ومخفضة، مع استمرارها في دعم 10 سلع أساسية رئيسية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتحسين جودة حياتها، فضلاً عن دعم الأمن الغذائي لضمان توافر السلع بشكل مستدام، وتمكين الأسرة من تلبية احتياجاتها في ظل المتغيرات الاقتصادية.
وأتاحت البلدية الحصول على هذه السلع عبر 13 منفذ بيع في جميع مدن المنطقة، بالتعاون مع جمعية أبوظبي التعاونية، بالإضافة إلى توفير خدمة الطلب الإلكتروني للمواد الغذائية من خلال منصة «تم».
وضمن مساعيها لترسيخ قيم التكافل المجتمعي، تواصل البلدية تنفيذ مبادرتها المتمثلة في تقديم خدمة توصيل المواد الغذائية مجاناً إلى منازل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك الأسري باعتبار الأسرة نواة أساسية للمجتمع.

