الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

13 مليون درهم أنفقتها برامج «بيت الخير» الإذاعية لدعم المرضى

13 مليون درهم أنفقتها برامج «بيت الخير» الإذاعية لدعم المرضى
20 فبراير 2026 02:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
«الشرق الرمضانية 18».. «النسور» و«المتعة» يدشنان الانطلاقة القوية

خصصت «بيت الخير» مبلغ 26.550.000 درهم للدعم الإنساني تقدمه كمساعدات طارئة خلال حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم 3» مستهدفة رفع الكرب عن الأسر والحالات التي تمر بظروف إنسانية تستحق التدخل العاجل لنجدتها بما يخفف أزمتها ويفرج عنها، لتتفرغ للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.
ونجحت الجمعية، خلال العام الماضي 2025 في إنفاق 13.003.959 درهماً، استفاد منها 439 مريضاً في حالة حرجة أو عجز عن متابعة العلاج وفي أمسّ الحاجة للعون.
وأشارت الجمعية، إلى أن حملة الرمضانية هذا العام، تتضمن برنامج «حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، ويبث يومياً من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:00 بعد صلاة التراويح، أما برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، فسوف يبث حلقاته في الأيام الفردية من الشهر الفضيل من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:00 مساءً.

بيت الخير
الإمارات
جمعية بيت الخير
رمضان
شهر رمضان المبارك
دبي
شهر رمضان
نور دبي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©