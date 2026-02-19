13 مليون درهم أنفقتها برامج «بيت الخير» الإذاعية لدعم المرضى

دبي (الاتحاد)

خصصت «بيت الخير» مبلغ 26.550.000 درهم للدعم الإنساني تقدمه كمساعدات طارئة خلال حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم 3» مستهدفة رفع الكرب عن الأسر والحالات التي تمر بظروف إنسانية تستحق التدخل العاجل لنجدتها بما يخفف أزمتها ويفرج عنها، لتتفرغ للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل.

ونجحت الجمعية، خلال العام الماضي 2025 في إنفاق 13.003.959 درهماً، استفاد منها 439 مريضاً في حالة حرجة أو عجز عن متابعة العلاج وفي أمسّ الحاجة للعون.

وأشارت الجمعية، إلى أن حملة الرمضانية هذا العام، تتضمن برنامج «حق معلوم» على إذاعة وتلفزيون «نور دبي»، ويبث يومياً من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:00 بعد صلاة التراويح، أما برنامج «زايد الخير» على إذاعة الأولى، فسوف يبث حلقاته في الأيام الفردية من الشهر الفضيل من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:00 مساءً.