الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي الخيرية» تطلق مبادرة «إفطار صائم»

الصائمون خلال تناول وجبات الإفطار (من المصدر)
20 فبراير 2026 02:38

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
«الشرق الرمضانية 18».. «النسور» و«المتعة» يدشنان الانطلاقة القوية

باشرت جمعية دبي الخيرية تنفيذ مبادرتها الإنسانية «إفطار صائم»، مستهدفةً توزيع أكثر من مليون و(200) ألف وجبة داخل الدولة وخارجها. وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لروح التلاحم المجتمعي الأصيل الذي تتميز به دولة الإمارات، وترجمةً حية لتضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع كافة في منظومة عطاء متكاملة. 
وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن مبادرة (إفطار صائم) تعد ركيزة الحملة الرمضانية (يدوم الخير). 
وتستهدف الجمعية توزيع (30) ألف وجبة يومياً في إمارة دبي بإجمالي (900) ألف مستفيد شهرياً تركز على العمال وذوي الدخل المحدود، وهي حصيلة قابلة للزيادة بدعم سفراء الخير. كما يمتد العطاء خارجياً بتوزيع (285) ألف وجبة تأكيداً على رسالة الجمعية الإنسانية العابرة للحدود».
وأضاف: «إن مبادرة (إفطار صائم) حظيت بتجاوب استثنائي من أهل الخير، حيث انطلقت عمليات التوزيع منذ اليوم الأول عبر (31) موقعاً استراتيجياً، شملت ساحات المساجد والمجمعات السكنية والمناطق الحيوية لتجمعات العمالة في إمارة دبي. وإن الجمعية اعتمدت أعلى معايير الكفاءة التشغيلية بالتنسيق مع مطابخ مختارة، لضمان جودة الوجبات وسلامتها، بما يجسد الوجه الحضاري للدولة ويحفظ كرامة المستفيدين».
وأكّد تجديد الشراكة للعام الثالث مع الأسر الإماراتية المنتجة لتحضير الوجبات، بهدف دمج الكفاءات الوطنية في العمل المجتمعي. وأوضح أن هذا النهج يمثل ركيزةً لاستراتيجية الجمعية في تمكين المشاريع الوطنية الصغيرة، والارتقاء بجودة خدماتها لتكون شريكاً فاعلاً ومستداماً في مسيرة العطاء المجتمعي.

دبي الخيرية
دبي
جمعية دبي الخيرية
الإمارات
شهر رمضان
شهر رمضان المبارك
رمضان
إفطار صائم
مشروع إفطار صائم
إفطار الصائم
مشروع إفطار الصائم
الإفطار الرمضاني
الإفطار في رمضان
أحمد السويدي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©