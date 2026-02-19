الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محاضرات دبي» الرمضانية ترسّخ القيم الأسرية

محمد ضاحي
20 فبراير 2026 02:37

دبي (الاتحاد)

عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

تنفّذ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إطار موسم «الولفة»، وانسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، برنامج «محاضرات دبي» الرمضانية، ضمن مبادرة «رمضان في دبي»، والذي يتضمن سلسلة من المحاضرات والدروس الدينية المقدّمة في مختلف مساجد الإمارة، خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي البرنامج في سياق جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز الوعي الديني، وترسيخ القيم الإيمانية والأسرية، ودعم التماسك المجتمعي، من خلال خطاب ديني متوازن يواكب احتياجات المجتمع، ويعكس روح الشهر الفضيل ومقاصده السامية. ويتضمن الموسم برنامجاً متنوعاً من المحاضرات والدروس التي تُقدَّم بعد صلاتي العصر والتراويح، وبعدد من اللغات، وبمشاركة نخبة من العلماء والوعّاظ، حيث تتناول موضوعات تمسّ واقع الصائمين وحياتهم اليومية، وتراعي تنوّع المجتمع الثقافي، وتسهم في تعزيز الفهم الصحيح للدين، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، بما يدعم بناء وعي ديني مستنير يعزّز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي. كما يركّز البرنامج على إبراز دور الأسرة في ترسيخ السلوكيات الإيجابية، وتعزيز منظومة القيم الإسلامية في الحياة اليومية، والإسهام في بناء جيل واعٍ ومتوازن فكرياً وأخلاقياً، انسجاماً مع أهداف عام الأسرة، ورؤية دبي في بناء مجتمع متلاحم ومستقر.
و أكّد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، المنسق العام لمبادرة «رمضان في دبي» في الدائرة، أن برنامج «محاضرات دبي» يُعد من المبادرات الرمضانية النوعية التي تحرص الدائرة من خلالها على ربط البرامج الدينية بالأجندة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه المحاضرات تسهم في تعزيز الوعي الديني السليم، وتقريب الخطاب الديني من مختلف فئات المجتمع، بما يعزّز قيم التعايش والتسامح.  ونشرت الدائرة جداول المحاضرات الرمضانية، متضمنة مواعيدها وأماكن انعقادها، عبر منصاتها الرقمية الرسمية.

