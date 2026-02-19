الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق حملة ومسابقة «البيت المتميز بيئياً»

الحملة تستهدف توعية 3000 منزل خلال شهر رمضان (وام)
20 فبراير 2026 02:37

العين (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر
عام الأسرة
تابع التغطية كاملة

انطلقت أمس بمقر مدرسة جبل حفيت بمدينة العين، حملة ومسابقة «البيت المتميز بيئياً» بدورتها الثالثة للعام 2026، تحت شعار «أسرة واعية.. أسرة متميزة بيئياً». 
تُعد الحملة -التي تم تدشينها بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية- إحدى المبادرات الوطنية التوعوية البيئية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
تأتي الحملة بدورتها الثالثة متزامنة مع عام الأسرة، حاملة على عاتقها مسؤوليتها المجتمعية في تعزيز الوعي البيئي لدى الأسر، مستهدفة توعية 3000 منزل خلال شهر رمضان المبارك. 
تقوم المسابقة على اختيار البيت المتميز بيئياً وفق معايير الفرز من المصدر لأربعة أنواع من النفايات (البلاستيك، الكرتون والأوراق، الزجاج والمعادن)، إلى جانب اختيار أفضل منزل مثالي وتكريمه، بهدف تشجيع المواطنين على تبني الممارسات البيئية السليمة، وتعزيز التواصل المجتمعي حول الخدمات البيئية. 
وسيتم أيضاً اختيار وتكريم أفضل منزل ملتزم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء.
ويشارك في تنفيذ الحملة موظفات وموظفو مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وأعضاء من لجنة البيئة والمناخ، وفريق عمل برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، إلى جانب المتطوعين.  
وسيتم اختيار أفضل 10 منازل تميزت بعملية الفرز الصحيح وجمعت كميات كبيرة من النفايات المفروزة، إضافة إلى اختيار أفضل 3 منازل حققت انخفاضاً ملحوظاً في استهلاك الماء والكهرباء مقارنة بالأشهر السابقة.
ومن المقرر إقامة حفل تكريم برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان خلال شهر أبريل المقبل. 

الإمارات
مدرسة جبل حفيت
العين
شما بنت محمد
شما بنت محمد بن خالد
عام الأسرة
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©