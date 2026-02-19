الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«سعود بن راشد الخيرية» تنفذ حزمة مبادرات رمضانية في أم القيوين

«سعود بن راشد الخيرية» تنفذ حزمة مبادرات رمضانية في أم القيوين
20 فبراير 2026 02:37

أم القيوين (وام)

تنفذ مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، طوال شهر رمضان المبارك، حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تأتي ضمن خطتها الرمضانية لعام 2026، وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز منظومة التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم التراحم والتعاضد خلال شهر رمضان المبارك من خلال حزمة متكاملة من المبادرات الخيرية الموجهة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المحلي بإمارة أم القيوين.
وترتكز الخطة الرمضانية على توفير الدعم الغذائي والمعيشي للأسر المواطنة والمقيمة، إلى جانب مساندة فئة العمال، وتقديم أوجه رعاية مخصصة لفئة الأيتام، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل، انسجاماً مع الرسالة الإنسانية للمؤسسة وأهدافها المجتمعية.  
وتشمل المبادرات الرمضانية التي سيتم تنفيذها مشروع إفطار الصائم بواقع 3500 وجبة يومياً، إلى جانب توزيع كوبونات المير الرمضاني على الأسر المستحقة، وتخصيص كوبونات دعم لفئة الأيتام، وذلك ضمن آليات تنظيمية دقيقة تضمن عدالة التوزيع، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود.
وأكدت المؤسسة أن جميع المبادرات سيتم تنفيذها داخل الإمارة، لتستهدف فئات محددة تشمل الأسر المواطنة والمقيمة، والعمال، والأيتام. 
وأوضح راشد الحمر، مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، أن تنفيذ الخطة الرمضانية يأتي ضمن رؤية مؤسسية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني، وتعزيز استدامته، وربطه بشكل مباشر باحتياجات المجتمع الفعلية، بما يضمن تحقيق أثر اجتماعي.  

