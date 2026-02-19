الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خلال اجتماع مجلس السلام برئاسة ترامب.. عبدالله بن زايد يعلن مساهمة الإمارات ب 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة

خلال اجتماع مجلس السلام برئاسة ترامب.. عبدالله بن زايد يعلن مساهمة الإمارات ب 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة
19 فبراير 2026 23:49

أعلنت دولة الإمارات، اليوم خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، الذي انعقد بدعوة ورئاسة فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال مجلس السلام.
أعلن ذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال مشاركته في الاجتماع الافتتاحي للمجلس، الذي عقد اليوم في العاصمة الأميركية واشنطن.
وجمع الاجتماع نخبة من رؤساء الدول وكبار المسؤولين وصناع القرار الدوليين، في إطار مسعى منسق لتفعيل أطر السلام، ودعم مسارات إعادة الإعمار، وبناء مقاربات مستدامة تعزز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وجاءت مشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الاجتماع في مستهل زيارة عمل يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية تجسيداً لعمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وحرص الجانبين على تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته «فخامة الرئيس ترامب، أشكركم على جمعنا اليوم، وآمل حقاً أن يكون بدء شهر رمضان المبارك مناسبة تمنحنا جميعاً الإلهام نحو السلام والتعايش والعيش معاً في ازدهار».
وأضاف سموه «فخامة الرئيس، قبل ما يزيد قليلاً على خمسة أعوام، أطلقتم أنتم وصديقكم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام. ومنذ ذلك الحين، لم ننجح فقط في العمل معكم ومع إسرائيل نحو مستقبل أفضل للمنطقة، بل وحتى عندما وقعت أحداث السابع من أكتوبر، استطاعت دولة الإمارات أن تعمل مع إسرائيل في تقديم ما يقارب 3 مليارات دولار من المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة منذ اندلاع الحرب».

وأعلن سموه «اليوم، فخامة الرئيس، تعلن دولة الإمارات عن تقديم 1.2 مليار دولار إضافية لدعم غزة من خلال مجلس السلام، ويسعدني أنني عملت مع العديد من الأصدقاء مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ومعالي ماركو روبيو، الذي كان مصدر إلهام في العديد من الجوانب وعلى جبهات عدة، وأتطلع إلى العمل معه مستقبلاً».
واختتم سموه كلمته قائلا «فخامة الرئيس، لولا دعمكم، لما اجتمع هذا المجلس، ولما عقد الاجتماع في نيويورك لإنهاء هذه الحرب عندما جمعتم ثمانية من قادة المنطقة لإنهائها»، مضيفاً «وخلال شهر رمضان، ندعو لكم بالتوفيق والنجاح.. شكراً لكم».
حضر الاجتماع، إلى جانب سموه، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
مجلس السلام
قطاع غزة
غزة
