علوم الدار

حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يستقبل المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

20 فبراير 2026 00:24
20 فبراير 2026 00:24

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

المصدر: وام
حمد الشرقي
تهاني
رمضان
شهر رمضان
