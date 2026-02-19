جامعتا الشارقة وحمدان بن محمد الذكية تعززان تعاونهما الأكاديمي

الشارقة (وام)

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير مبادرات تعليمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المعرفي وتمكّن المجتمع.

وقّع المذكرة بمقر جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.

تهدف المذكرة إلى فتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتطوير المناهج وطرائق التدريس الحديثة، وإنشاء مراكز ومجموعات بحثية مشتركة متخصصة في التعلم الذكي وإدارة الجودة الشاملة، إضافة إلى استقطاب المنح البحثية، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة ذات أولوية وطنية.