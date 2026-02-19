الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جامعتا الشارقة وحمدان بن محمد الذكية تعززان تعاونهما الأكاديمي

عصام الدين عجمي ومنصور العور عقب التوقيع (وام)
20 فبراير 2026 02:37

الشارقة (وام)

وقّعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير مبادرات تعليمية مبتكرة تدعم الاقتصاد المعرفي وتمكّن المجتمع.
وقّع المذكرة بمقر جامعة الشارقة، الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية.
تهدف المذكرة إلى فتح آفاق واسعة للتعاون في مجالات الدراسات العلمية والبحوث التطبيقية، وتطوير المناهج وطرائق التدريس الحديثة، وإنشاء مراكز ومجموعات بحثية مشتركة متخصصة في التعلم الذكي وإدارة الجودة الشاملة، إضافة إلى استقطاب المنح البحثية، وتنفيذ مشاريع علمية مشتركة ذات أولوية وطنية. 

جامعة الإمارات
الإمارات
جامعة حمدان بن محمد الذكية
جامعة حمدان الذكية
دبي
الشارقة
التعاون الأكاديمي
