«اجتماعية الشارقة»: 575 مشواراً لكبار السن وذوي الإعاقة

الشارقة (وام)

نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلةً بمركز خدمات كبار السن، أكثر من 575 مشواراً لنقل كبار المواطنين وذوي الإعاقة النشطاء، وذلك خلال عام 2025، ضمن مبادرة «مشوار».

وأكدت خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن، أن خدمة «مشوار» تعد من الخدمات النوعية التي تيسر تنقل كبار السن من مواطني إمارة الشارقة إلى المؤسسات الحكومية لإنجاز معاملاتهم، إضافة إلى التنقل إلى الأماكن الترفيهية والتسويقية.

وحول شروط الاستفادة من الخدمة، أوضحت آل علي أن يكون المتقدم من كبار السن بعمر 60 عاماً فما فوق، ومن مواطني الدولة وحاملاً لقيد إمارة الشارقة، ومقيداً ضمن خدمات الرعاية المنزلية لكبار السن، وخالياً من الأمراض المعدية.

ويتم تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو الرقم المجاني (800700) أو التطبيق الذكي، على أن يتم تنفيذ الطلب خلال 48 ساعة وبحجز مسبق خلال أيام العمل الرسمية، مع إرفاق رقم بطاقة الهوية الإماراتية ضمن المستندات المطلوبة.