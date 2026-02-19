الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشيوخ يعزون في وفاة الشيخة بخيتة سيف الكتبي برأس الخيمة

طالب بن صقر والشيوخ يقدمون التعازي (وام)
20 فبراير 2026 02:37

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

قدم الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة بخيتة سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي. 
كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد بن محمد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ طارق بن أحمد بن حميد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ عبدالله بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن أحمد بن صقر القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء القبائل والمسؤولين والشخصيات، وجموع المعزين من أبناء القبائل والجاليات العربية.
أعرب الشيوخ، خلال زيارتهم مجلس العزاء بقاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي، مدير إدارة البحث والتوثيق في دار الوثائق في إمارة الشارقة، والشيخ عبدالله بن فايز بن محمد القاسمي، في وفاة جدتهم، وإلى ذوي الفقيدة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رأس الخيمة
الإمارات
محمد بن صقر القاسمي
عمر بن صقر القاسمي
طالب بن صقر القاسمي
أحمد بن صقر القاسمي
أحمد بن سعود بن صقر القاسمي
صقر بن سعود بن صقر القاسمي
سالم بن سلطان بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©