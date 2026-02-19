الشيوخ يعزون في وفاة الشيخة بخيتة سيف الكتبي برأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

قدم الشيخ محمد بن صقر القاسمي، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، والفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة بخيتة سيف محمد الكتبي، أرملة المغفور له الشيخ محمد بن سالم القاسمي.

كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ محمد بن كايد بن محمد القاسمي، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، والشيخ طارق بن أحمد بن حميد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج القابضة، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد القاسمي، والشيخ عبدالله بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ صقر بن أحمد بن صقر القاسمي، والشيخ مايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء القبائل والمسؤولين والشخصيات، وجموع المعزين من أبناء القبائل والجاليات العربية.

أعرب الشيوخ، خلال زيارتهم مجلس العزاء بقاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة، عن صادق العزاء والمواساة إلى الشيخ فايز بن محمد بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن فايز بن محمد القاسمي، مدير إدارة البحث والتوثيق في دار الوثائق في إمارة الشارقة، والشيخ عبدالله بن فايز بن محمد القاسمي، في وفاة جدتهم، وإلى ذوي الفقيدة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.