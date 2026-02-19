الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: دعم الشعب الفلسطيني نهج ثابت

أنور قرقاش
20 فبراير 2026 02:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تبرع الإمارات بـ 1.2 مليار دولار لدعم غزة، يؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني ومسار السلام والاستقرار نهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل، بل قناعة راسخة ونهج طويل الأمد، مشدداً على أن الدولة التزمت بدعم الشعب الفلسطيني من خلال مبادرات عديدة تخفف معاناته في ظروف لا إنسانية وصعبة للغاية.
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «منذ بدء حرب غزة، التزمت الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني من خلال مبادرات عديدة تخفف معاناته في ظروف لا إنسانية وصعبة للغاية، وقدمت خلال الحرب 45 % من إجمالي الدعم الإنساني الدولي لأهل غزة».
وأضاف: «يأتي اليوم إعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن تبرع دولة الإمارات بمليار ومائتي مليون دولار لدعم غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، ليؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني ومسار السلام والاستقرار نهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل، بل قناعة راسخة ونهج طويل الأمد».
وتابع معالي الدكتور أنور قرقاش عبر «إكس»: «موقف الإمارات مسؤول وحقيقي وملموس، يعزز الأمل ويدفع باتجاه السلام والاستقرار».

أنور قرقاش
الإمارات
الشعب الفلسطيني
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
عبدالله بن زايد
مجلس السلام
مجلس السلام في غزة
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©