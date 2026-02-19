الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان
20 فبراير 2026 01:23

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة
«الشرق الرمضانية 18».. «النسور» و«المتعة» يدشنان الانطلاقة القوية
بلدية الظفرة تطرح سلعاً رمضانية مخفضة عبر 13 منفذاً و«تم»

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.

المصدر: وام
حاكم أم القيوين
تهاني
شهر رمضان
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©