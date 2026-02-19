حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم، بهذه المناسبة الإسلامية، داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والأمن والسلام.