حميد بن راشد يستقبل وفد شرطة عجمان الحاصل على جوائز محلية وعربية ودولية

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، وفداً من القيادة العامة لشرطة عجمان، الحاصل على 9 جوائز ضمن جائزة سمو وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة، إضافة إلى 5 جوائز أخرى محلية وعربية ودولية.

وتقبَّل سموهما التهاني والتبريكات من أعضاء وفد عمل القيادة العامة لشرطة عجمان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله جلَّ وعلا أن يعيد الشهر الفضيل على سموهما بوافر الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بدوام الرخاء والأمان، والسلام والبركات.

وهنَّأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وفد القيادة العامة لشرطة عجمان على الجوائز التي حصل عليها، مؤكداً سموه أنها إنجازٌ وطني بارز تعكس جهوداً حثيثة وأمثلة مشرفة في الإخلاص والبذل والعطاء، بما ينعكس إيجاباً على منظومة العمل الشرطي، ويحفز الابتكار والتعلم المستمر، ويرسخ ثقافة التميز والارتقاء في الأداء المؤسسي.

وضمن جائزة وزير الداخلية في دورتها السابعة، حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على الجائزة في فئتَي «الجهة الرائدة في إدارة المواهب المحترفة»، و«أفضل جهة في الأداء المروري»، فيما حصل مركز شرطة النعيمية الشامل على جائزتين في فئة «أفضل مركز شرطة».

كما حصل على جائزة وزير الداخلية في دورتها السابعة، المقدم الدكتورة فاطمة عبيد الشامسي، في فئة «جائزة الأسرة المثالية»، والمقدم نورة سلطان حمد الشامسي، في فئة «جائزة أفضل موظفي في الاتصال الحكومي»، والنقيب سلطان بن محمد النعيمي، في فئة «أفضل موظف فئة الشباب للضباط»، وكبير المساعدين سالم ياقوت النعيمي، في فئة «الميداني لصف الضباط»، والمساعد فاطمة راشد بن زايد آل علي، في فئة «إسعاد المتعاملين».

وعلى صعيد الجوائز المحلية والدولية، حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على جائزة «تصفير البيروقراطية بمجلس الوزراء» في فئة «تصفير البيروقراطية في خدمة إكرام الراحلين»، كما حصل النقيب عبد العزيز سلطان عبدالله النعيمي، على جائزة «الموارد البشرية والشباب لدول مجلس التعاون الخليحي» (GCC GOV HR)، في فئة «جائزة أيقونة الشباب».

وحصل المساعد ماجد سيف الكعبي، على جائزة وزير الداخلية في دورتها السادسة، في فئة «إسعاد المتعاملين».

وضمن جوائز «رابطة قادة قادة الشرطة الدولية بالولايات المتحدة الأميركية»، حصل المقدم فؤاد يوسف الخاجة، على جائزة «إنجاز العمر في السلامة المرورية»، فيما حصلت الموظفة المدنية مريم عبدالله إبراهيم المناعي، على جائزة «القائد المؤثر تحت الأربعين».

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان.

كما حضر الاستقبال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.