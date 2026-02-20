السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي في واشنطن
20 فبراير 2026 11:08

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي سكوت بيسينت، وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار زيارة سموه إلى واشنطن ومشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام. جرى خلال اللقاء، بحث مسارات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في كافة القطاعات، خاصة مع قرب مرور عام على إعلان دولة الإمارات عن استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي خلال 10 سنوات. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والعمل البناء، مشيراً إلى أن البلدين يحرصان على مواصلة تطوير هذه الشراكة المتميزة، بما يعزّز فرص النمو ويدعم رؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام. كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف العمل المشترك لدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وصون السلم والأمن الدوليين. حضر اللقاء، معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية.

