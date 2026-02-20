«الإمارات لتعليم القيادة» تعتزم الاستحواذ على أغلبية بشركة «بيرفورمايز لابس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «DRIVE» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «2.0» عن نيتها الاستحواذ على حصة أغلبية بنسبة 51% في شركة بيرفورمايز لابس «Performise Labs»، وهي شركة إماراتية رائدة ومتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي. يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تسريع التحول التكنولوجي في مجالات اختبارات وتدريب السائقين، إضافة إلى فحص المركبات، وذلك من خلال تبني حلول ذكية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي ويخضع إتمام الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة واستيفاء شروط الإغلاق. وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهها الاستراتيجي للتحول إلى «الإمارات للتنقل»، كمحفظة متكاملة تضم شركات عاملة في قطاع التنقل، وذلك رهناً بالموافقات التنظيمية والقانونية المعتمدة. وأكدت «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» أن هذا الاستحواذ يعكس التزامها بتعزيز التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات في قطاع تعليم القيادة والتنقل، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.. وسيمكنها من دمج حلول «بيرفورمايز لابس» المتقدمة ضمن منظومتها التشغيلية، ما يعزز الكفاءة والدقة، ويرتقي بتجربة المتدربين في مختلف مراحل التعليم والاختبار. وقال خالد الشميلي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتعليم القيادة، إن هذا الاستحواذ خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو مستقبل أكثر ذكاءً وأماناً في مجال تعليم القيادة، مشيراً إلى أن الشراكة مع «بيرفورمايز لابس» تضع الشركة في طليعة الابتكار من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عملياً في سيناريوهات التنقل الواقعية. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز جودة خدمات الاختبار والتدريب، وتقديم تجارب متقدمة تلبي تطلعات الأفراد والمجتمع، إلى جانب الارتقاء بمستويات السلامة على الطرق. وأشار إلى أن الاستحواذ يأتي ضمن الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة الهادفة إلى بناء محفظة متكاملة من حلول التنقل الذكي، وترسيخ مكانتها محركا رئيسيا للابتكار في قطاع تعليم السائقين وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن دعم أهداف دولة الإمارات في مجال التنقل المستدام من خلال نماذج تشغيل أكثر كفاءة وذكاء. من جانبه، قال اينس رضا، الرئيس التنفيذي لشركة «بيرفورمايز لابس»، إن الشركة ترحب بانضمام «الإمارات لتعليم القيادة» كمساهم رئيسي جديد، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل محطة مهمة في مسيرة «بيرفورمايز لابس» وتعكس توافقاً كاملاً مع رؤيتها طويلة المدى واستراتيجية نموها. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في تسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة، وتوسيع نطاق تطبيقاتها في مجالات اختبار وتدريب السائقين، إضافة إلى حلول التنقل الذكي على نطاق أوسع، بما يتيح تقديم تقنيات أكثر تطوراً وكفاءة. كانت «الإمارات لتعليم القيادة» قد أعلنت عن توجهها الاستراتيجي للتحول إلى «الإمارات للتنقل» كمنصة متكاملة لقطاع التنقل، تضم إلى جانبها شركات مثل اكسلنس بريمير انفستمنت، ومواصلات القابضة، وجارج بوينت، مع استمرار التركيز على العمليات التشغيلية، ويظل إتمام التحول مرهوناً بالموافقات التنظيمية والقانونية ومساهمي الشركة وفق الأطر المعمول بها في الإمارات.