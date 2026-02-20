السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً
20 فبراير 2026 16:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند 04:00 والجزرالأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:33.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 19 90 25

دبي 31 21 90 25

الشارقة 30 16 90 30

عجمان 30 19 90 30

أخبار ذات صلة
«الوطني للأرصاد» يختتم بعثته العلمية الثانية في «أنتاركتيكا» بتأسيس أول مختبرات إماراتية
«الوطني للأرصاد»: طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

أم القيوين 30 15 90 25

رأس الخيمة 30 16 90 25

الفجيرة 30 20 65 20

العـين 31 17 65 20

ليوا 31 16 85 25

الرويس 30 15 85 25

السلع 30 13 75 25

دلـمـا 27 18 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 23 22 85 40

أبو موسى 23 21 85 40

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
الرياضة
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©