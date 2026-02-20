السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر

رئيس الدولة يستقبل كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر
20 فبراير 2026 17:09

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر.

ونقل المستشار إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وتطرق اللقاء إلى علاقات الصداقة بين البلدين والتطور النوعي المستمر الذي يشهده التعاون بينهما والبناء عليه لتعزيز علاقاتهما.

كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

