طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، جوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت جوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون، حيث ناقشنا أوجه الشراكة بين أبوظبي وبلاكستون، واستعرضنا مستجدات الأسواق، إضافة إلى المبادرات والتوجهات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «وتبادلنا وجهات النظر حول تعزيز مجالات التعاون، وبحث الفرص المتاحة، بما في ذلك تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في دعم كفاءة الاستثمارات وتعزيز تنافسيتها».





وتبادلنا وجهات النظر حول تعزيز مجالات التعاون، وبحث الفرص…