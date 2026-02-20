السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
طحنون بن زايد يلتقي مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا

20 فبراير 2026 21:09
20 فبراير 2026 21:09

ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع مايكل كراتسيوس مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيتُ مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، حيث ناقشنا علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومستجدات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة».
وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «وتناولنا سبل تعزيز تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، وتبادلنا وجهات النظر حول أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ شراكة فاعلة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طحنون بن زايد
الولايات المتحدة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي التوليدي
