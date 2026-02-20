السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد: اعتماد دعم «وقف أم الإمارات للأيتام» ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة

منصور بن زايد: اعتماد دعم «وقف أم الإمارات للأيتام» ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة
20 فبراير 2026 22:34

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة إن اعتماد دعم «وقف أم الإمارات للأيتام» يجسد ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في شهر العطاء، نؤكد أن الخير نهج راسخ في الإمارات، واعتماد دعم «وقف أم الإمارات للأيتام» يجسّد التزامنا برعاية الأيتام والاستثمار في مستقبلهم، ترجمةً لرؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ العطاء المستدام وتعزيز التلاحم المجتمعي».
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «رمضان شهر الرحمة… وبالعطاء تزدهر الأوطان».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
