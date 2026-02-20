السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«برنامج حمدان بن محمد للابتعاث» يعزّز مسارات التميُّز الأكاديمي استعداداً لدفعة جديدة

خلال الإعلان عن توسيع الشراكة (وام)
21 فبراير 2026 01:57

دبي (وام)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن توسيع الشراكة الإستراتيجية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي مع شركة «آي دي بي للتعليم»، في خطوة تستهدف تطوير المواهب الإماراتية عبر مسارات أكاديمية متخصّصة، وتنمية المهارات القيادية والريادية، بما يتماشى مع أولويات دبي التنموية، ومستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.
ويواصل البرنامج، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أداء دور محوري في دعم الطلبة الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة، للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية ضمن تخصّصات تلبي احتياجات اقتصاد دبي المتنامي.
وأسهمت شركة آي دي بي للتعليم، خلال العامين الماضيين، في دعم الطلبة المؤهلين للحصول على قبول جامعي ضمن أفضل 200 جامعة مصنّفة عالمياً، ومع دخول الشراكة عامها الثالث ستعزّز الشركة جهود التوعية بالبرنامج من خلال الفعاليات المشتركة والأنشطة الدولية، بما يرسّخ مكانته مبادرة وطنية رائدة لإعداد الكفاءات الإماراتية.
وأكّدت الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أن الشراكة تعكس الالتزام المشترك بتوسيع فرص التعليم العالي عالي الجودة وإعداد جيل من القادة الإماراتيين المزودين بالمعرفة والخبرات التخصصية اللازمة لدعم أولويات دبي المستقبلية.
وأوضح عماد شاوي، المدير الإقليمي لشركة آي دي بي للتعليم، أن دبي تستضيف المكتب الإقليمي للشركة الذي يدير العمليات في 41 دولة، معرباً عن اعتزاز الشركة بدعم البرنامج بالتعاون مع الهيئة.
وشهدت الشراكة مشاركة فاعلة في معارض خلال عامي 2024 و2025، وسلسلة إكسبو التعليم 2025، إضافة إلى فعاليات تعريفية للطلبة، فيما يستعد البرنامج لفتح باب التقديم للدفعة الثالثة قريباً عبر تطبيق دبي الآن.

برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي
الإمارات
دبي
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
الابتعاث
المواهب الإماراتية
