تعاون تعليمي بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ومؤسسات إندونيسية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جودها نوجراها، السفير فوق العادة والمفوّض لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بأبوظبي، وجرى خلال اللقاء عرض برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية وتجربتها في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين التميُّز العلمي والوعي القيمي، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش وتفكيك خطاب التطرف والكراهية، وذلك في إطار بحث آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والثقافي القائم بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في جمهورية إندونيسيا.

كما شهد اللقاء عرض مبادرات ومشاريع الجامعة مع المؤسسات التعليمية المختلفة في إندونيسيا انطلاقاً من استقطاب الطلبة للدراسة في مختلف البرامج والتخصّصات، وبرامج تعليم اللغة العربية التي يقدمها خريجو الجامعة في مناطق مختلفة في الجمهورية، إلى جانب سير العمل في إطلاق كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في جاكرتا، والتي تُشرف الجامعة على تنفيذها بالتعاون مع جامعة نهضة العلماء، والعديد من المشاريع والجهود المستمرة لبناء شراكات تعليمية نوعية.

وأكّد الدكتور خليفة الظاهري أن الجامعة تنطلق في شراكاتها من رؤية استراتيجية تعتبر التعليم والمعرفة الركيزة الأهم في بناء الإنسان وصياغة مستقبل المجتمعات، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في إندونيسيا، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون العلمي وتطوير البرامج المشتركة.

وأشاد السفير جودها نوجراها بالمستوى الأكاديمي المتميّز لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وبرامجها المتخصّصة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين الجانبين بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويدعم جسور التواصل الثقافي والمعرفي.