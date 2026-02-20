السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون تعليمي بين «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» ومؤسسات إندونيسية

خليفة الظاهري خلال استقباله السفير الإندونيسي (من المصدر)
21 فبراير 2026 01:57

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«القلب الكبير» تواصل حملة «لأطفال الزيتون» في غزة
الإمارات: دعم عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية

استقبل الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، جودها نوجراها، السفير فوق العادة والمفوّض لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة، والوفد المرافق له، في مقر الجامعة بأبوظبي، وجرى خلال اللقاء عرض برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية في مجالات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية وتجربتها في إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين التميُّز العلمي والوعي القيمي، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش وتفكيك خطاب التطرف والكراهية، وذلك في إطار بحث آفاق تطوير التعاون الأكاديمي والثقافي القائم بين الجامعة والمؤسسات التعليمية في جمهورية إندونيسيا.
كما شهد اللقاء عرض مبادرات ومشاريع الجامعة مع المؤسسات التعليمية المختلفة في إندونيسيا انطلاقاً من استقطاب الطلبة للدراسة في مختلف البرامج والتخصّصات، وبرامج تعليم اللغة العربية التي يقدمها خريجو الجامعة في مناطق مختلفة في الجمهورية، إلى جانب سير العمل في إطلاق كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في جاكرتا، والتي تُشرف الجامعة على تنفيذها بالتعاون مع جامعة نهضة العلماء، والعديد من المشاريع والجهود المستمرة لبناء شراكات تعليمية نوعية.
وأكّد الدكتور خليفة الظاهري أن الجامعة تنطلق في شراكاتها من رؤية استراتيجية تعتبر التعليم والمعرفة الركيزة الأهم في بناء الإنسان وصياغة مستقبل المجتمعات، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في إندونيسيا، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق التعاون العلمي وتطوير البرامج المشتركة.
وأشاد السفير جودها نوجراها بالمستوى الأكاديمي المتميّز لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وبرامجها المتخصّصة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين الجانبين بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ويدعم جسور التواصل الثقافي والمعرفي.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
إندونيسيا
الإمارات
خليفة الظاهري
خليفة مبارك الظاهري
السفير الإندونيسي
آخر الأخبار
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
الرياضة
«تحدي حفيت» ينطلق بمشاركة 1560 لاعباً و400 متنافس في «الجوجيتسو»
اليوم 11:30
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
الرياضة
«ناجتس» يقهر «بليزرز» في «السلة الأميركي»
اليوم 11:09
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
الأخبار العالمية
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
اليوم 11:04
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
الأخبار العالمية
الصين تُصدر تحذيراً من رياح قوية وعواصف رملية
اليوم 11:02
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
الرياضة
صامويل إيتو.. الانتقال «الأغلى» في رمضان!
اليوم 10:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©