3 أسباب للالتزام بتسجيل الطلبة في المدارس الحكومية

الوزارة تحرص على توفير الخدمات التعليمية المساندة بكفاءة (من المصدر)
21 فبراير 2026 01:58

دينا جوني (دبي)

حددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة أسباب رئيسة، تؤكّد ضرورة التزام أولياء الأمور بفترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2026–2027 قبل 6 مارس 2026. وتتمثل تلك الأسباب في ضمان توافر مقعد دراسي ضمن النطاق الجغرافي لسكن الطالب، والاستفادة من خدمة النقل المدرسي، وتوفير الكتب الدراسية مع بداية العام الأكاديمي، بما يعزّز جاهزية الطلبة وانتظامهم منذ اليوم الدراسي الأول.
ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى تحديث البيانات الشخصية لولي الأمر أو الوصي المرتبطة بالهوية الرقمية قبل التقدم بطلب التسجيل والقبول، لضمان دقة المعلومات وسلاسة إنجاز الإجراءات إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الخدمات التعليمية.
وأوضحت أن خدمة تسجيل وقبول الطلبة تتيح الالتحاق بالمدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية على مستوى الدولة، بدءاً من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وفق الفئات المعتمدة التي تشمل الطلبة المستجدين الملتحقين لأول مرة في رياض الأطفال والصف الأول، والمنتقلين من مدارس أو معاهد خاصة داخل الدولة، أو من مدارس خارجها، إضافة إلى الطلبة المنتقلين من التعليم العام الحكومي والخاص إلى المسار المتقدم لطلبة الحلقة الثانية، وكذلك القادمين من معاهد التكنولوجيا التطبيقية أو من مدارس حكومية داخل الدولة.
وأكّدت الوزارة أن الالتزام بالفترة الزمنية المحددة للتسجيل يسهم في تمكين الجهات التعليمية من التخطيط المبكر للعام الدراسي الجديد، وضمان توزيع الطلبة على المدارس وفق الطاقة الاستيعابية، إلى جانب توفير الخدمات التعليمية المساندة بكفاءة، بما ينعكس إيجاباً على جودة البيئة المدرسية واستقرار العملية التعليمية منذ انطلاق العام الأكاديمي.

