السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مناقشة تطوير الطرق الاتحادية والمشاريع الإسكانية في عجمان

عبدالرحمن النعيمي ومحمد المنصوري وجانب من الحضور خلال اللقاء (وام)
21 فبراير 2026 01:58

عجمان (وام)

ناقش عبدالرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، خلال لقائه المهندس محمد إبراهيم المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، خطة تطوير الطرق الاتحادية والمشاريع الإسكانية في إمارة عجمان بما يلبي احتياجات الإمارة ويحقق وصولاً سهلاً وآمناً للمواطنين والمقيمين.
وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع المستقبلية، والمشاريع التي يجري العمل بها حالياً، وخطط توسعة شبكة الطرق لتسهيل الحركة المرورية وتحسين السلامة المرورية، بالإضافة إلى ربط المشاريع الإسكانية بمنافذ الطرق الرئيسة لضمان تكامل البنية التحتية مع الخدمات الحضرية الأخرى.
وأكّد عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة تتبنى خطة كاملة وشاملة لتطوير البنية التحتية وطرق الإمارة، بما يضمن توفير بيئة حضرية متطورة وآمنة تواكب النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.
من جانبه، أعرب المهندس محمد إبراهيم المنصوري، عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة في مجال تطوير البنية التحتية والطرق، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المثمر بين الدائرة والوزارة.

