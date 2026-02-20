السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

6.63 مليار درهم قيمة العقود الإيجارية بعجمان في 2025

جاذبية متنامية في سوق الإيجارات بعجمان (وام)
21 فبراير 2026 01:57

عجمان (وام)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيقها نمواً لافتاً في حجم التداولات الإيجارية خلال عام 2025 بعدما تجاوز إجمالي قيمة العقود الإيجارية 6.63 مليار درهم، مسجلاً زيادة قدرها 1.7 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 34.4% مقارنةً بعام 2024، بما يؤكد مكانة عجمان بيئةً استثماريةً واعدة.
يعكس هذا النمو المتسارع الزخم الاقتصادي المتواصل الذي تشهده إمارة عجمان، وما تتمتع به من جاذبية متنامية في سوق الإيجارات السكنية والتجارية والاستثمارية، مدعومةً بحزمة من السياسات المرنة والتشريعات المحفّزة، إلى جانب التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات العامة.
وفي هذا السياق، أكّد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن الإمارة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مدينةً رائدةً وجاذبةً للسكان والسياح والمستثمرين، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الرامية إلى بناء بيئة أعمال تنافسية، ومناخ استثماري مستدام يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن عجمان تتمتع بجميع المقومات التي توفّر بيئة معيشية متكاملة وآمنة، إلى جانب تبني سياسات تنفيذية مرنة وجاذبة للاستثمار، لا سيما في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، بما يعزّز تنافسية الإمارة ويزيد من قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية.
ونوّه النعيمي إلى أن القيم الإيجارية للعقود السكنية خلال عام 2025 تجاوزت 3.32 مليار درهم، في حين سجلت العقود التجارية 2.42 مليار درهم، بينما وصلت العقود الاستثمارية إلى 881 مليون درهم.
وأوضح يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، أن عمليات تصديق العقود الإيجارية بمختلف أنواعها شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2025 إذ أنجزت الدائرة 115.62 ألف معاملة عقد سكني، و42.84 ألف معاملة عقد تجاري، إلى جانب 282 معاملة عقد استثماري.

العقود الإيجارية
عجمان
الإمارات
دائرة البلدية والتخطيط
عبد الرحمن النعيمي
