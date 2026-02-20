أجندة رمضانية متكاملة في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إطلاق أجندتها الرمضانية لعام 2026 في مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ضمن برنامج متكامل يجمع بين البعد الإيماني والمعرفي والمجتمعي، ويعزّز قيم التلاحم الأسري والتمكين المجتمعي، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة في عام الأسرة، وترسيخاً لدور دبي نموذجاً عالمياً في رعاية المبادرات المجتمعية والإنسانية.

وتستهل الأجندة بفعالية «ملتقانا» بحضور متوقع يتجاوز مئة شخصية قيادية من رائدات الأعمال الإماراتيات وسيدات المجتمع، في مساحة حوارية تعزّز الشراكة المجتمعية وتفتح آفاق التعاون.

وفي الجانب الإيماني، ينظّم المركز فعالية «مواسم الخير 3» عبر سلسلة من المحاضرات الصباحية والمسائية المقدمة عن بُعد عبر برنامج «تيمز»، بمشاركة نخبة من الواعظات والمحاضِرات المتخصّصات في الوعظ والإرشاد الديني، حيث تتناول موضوعات تعمّق القيم الإسلامية السمحة، وترسّخ منظومة الأخلاق في الحياة اليومية، وتغرس ثقافة العبادة الواعية القائمة على الفهم والتدبر.